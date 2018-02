Agrisem annonce la venue de sa nouvelle herse à chaume. Elle est offerte dans une largeur de 8,60 m et est équipée en option de deux rangées de disques cannelés de 400 mm. Ceux-ci sont réglables de façon hydraulique afin d’assurer un mélange homogène des tiges et des résidus de récolte. À l’arrière, on retrouve cinq rangées de dents d’une longueur de 760 mm qui permettent de répartir uniformément la matière végétale sur la surface de sol travaillé. Il est aussi possible d’utiliser la herse en combinaison avec une trémie frontale qui permet de semer des couverts végétaux simultanément.