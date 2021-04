Nouvelle herse GP Série Pro d’APV

Le constructeur autrichien APV propose la herse de prairies GP Série Pro afin d’aider à la régénération et aux sursemis des prairies de même que des pâturages. Celle-ci est proposée en largeur de 3 m fixe porté ou jusqu’à 6 m semi-porté. L’ensemble comprend une planche niveleuse afin d’égaliser les mottes et les bouses. Interviennent ensuite quatre rangées de dents-ressorts avec une densité de 32 unités par mètre. Les deux premières rangées sont réglables en inclinaison. Elles sont équipées de dents de 12 mm de diamètre pour désherber les prairies les plus dégradées. Elles sont complétées par deux rangées de dents de 8 mm de diamètre. Ces dernières sont chargées de créer la terre fine pour le semis. Pour compléter cet appareil, APV propose un semoir d’une capacité de 120 litres jusqu’à 500 litres avec rouleau de dosage à commande électrique pour calibrer la dose à apporter. Le semis est assuré à l’aide d’une turbine à entraînement hydraulique. Un boîtier de commande offre l’ensemble des fonctions, comme l’essai de débit, le calibrage, la modulation de dose ou l’alarme de fin de trémie. La herse peut aussi s’utiliser par l’écran Isobus du tracteur.

PUBLICITÉ