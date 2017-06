La mélangeuse automotrice Kuhn SPV compte plusieurs modèles de 10 m3 à 17 m3. La série Access est déclinée en version de 12, 14 et 15 m3 de capacité. La série Power offre 12, 14, 15 et 17 m3 de capacité. La fraise de désilage est régulée électroniquement en descente. Elle adapte son débit de chargement à la densité du fourrage. La gamme dispose d’un convoyeur de 650 mm. Côté mélange, on retrouve une vis unique verticale qui offre une coupe rapide des produits fibreux. La vis de mélange est entraînée de façon hydraulique. Les goulottes de distribution s’équipent d’un tapis inclinable de façon hydraulique et disponible en différentes longueurs. La motorisation de 170 ch est assurée par le moteur JDPS Stage A Constant Speed. En cabine, on retrouve le terminal VT30 de 3,5 po ou le VT50 de 5,6 po.