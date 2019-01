Nouvelle transmission pour la série de tracteurs T9 de New Holland

Les tracteurs de la série T 9 de New Holland sont maintenant munis de la transmission Auto Command, une transmission CVT. Les modèles dans la série vont de 429 ch à 605 ch. L’ajout de cette nouvelle technologie permet à la série de gagner en performance, en robustesse et en polyvalence. Rappelons que tous les modèles bénéficient aussi de la technologie EcoBlue Hi-eSCR qui satisfait à la norme Tier 4B.

