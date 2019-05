Nouvelle transmission pour les tracteurs New Holland T6

La nouvelle transmission Dynamic Command de New Holland se distingue par son confort d’utilisation et son efficacité, car en employant deux embrayages, elle intègre les avantages d’une servotransmission (powershift) et d’une transmission à variation continue. Ces embrayages servent autant à la marche avant qu’à la marche arrière. Les pertes de puissance sont minimisées par l’utilisation d’une pompe de lubrification à cylindrée variable qui débite uniquement le volume d’huile nécessaire pour une consommation toujours optimale. Il est possible de combiner à cela la GSM II (Ground Speed Management) qui optimise le régime et la consommation en fonction d’une vitesse cible. Le GSM II fonctionne aussi bien avec les outils non animés qu’avec ceux entraînés par prise de force, en mode champ ou transport. Également, New Holland agrandit la famille T6 avec un septième modèle motorisé d’un six cylindres et d’une servotransmission (powershift), le T6.160 Electro Command. Avec son bloc moteur de 6,7 litres, ce tracteur se positionne sous le T6.180 et offre une alternative au T6.165 quatre cylindres de puissance similaire.