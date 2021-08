Nouvelles options pour les presses à balles rondes Fendt Rotana

Les presses à balles rondes Fendt sont disponibles dans plusieurs marchés, dont l’Amérique du Nord. Elles sont désormais proposées avec de nouvelles options, notamment l’emballage sous film pour l’unité presse/enrubanneuse et un réservoir d’eau propre. Les clients ont la possibilité de commander la Fendt Rotana 130 F Combi avec l’option d’emballage de film à la place du filet. Avec l’option d’emballage sous film, les balles sont formées et enrubannées uniquement avec un film. Cela réduit les pertes d’aliments dues aux dommages causés par le gel à des températures inférieures à zéro. L’emballage par filet est toujours disponible en option. Le positionnement des rouleaux permet de basculer rapidement entre le film et le filet. Cela permet aux chauffeurs de passer rapidement des balles d’ensilage aux balles de paille en peu de temps.

Un réservoir d’eau propre avec distributeur de savon facilite la vie au travail. Lorsque l’utilisateur remplace des rouleaux de film ou de filet ou effectue des travaux de maintenance, il peut se laver les mains ainsi que les outils et pièces de la machinerie. Un pied de support hydraulique en option permet aux conducteurs d’atteler et de désaccoupler plus facilement le Fendt Rotana 130 F Combi et le Fendt Rotana 160 V Combi. Les Fendt Rotana 130 F, 160 V et 180 V sont désormais livrés avec un deuxième jeu de couteaux en option avec support. Cela signifie que les clients sont équipés pour de longues journées de travail et peuvent changer les couteaux sur le terrain s’ils en ont besoin. Il existe un kit prêt à l’emploi comprenant de l’huile, des graisses et un film, afin d’être opérationnel dès le départ.