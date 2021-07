Nuhn Industries dévoile ses nouveautés

Nuhn a dévoilé ses nouveautés en matière de manutention de lisiers et de fumier sur les médias sociaux ainsi que dans le cadre de l’exposition mondial du cochon qui se tenait du 9 au 11 juin dernier dans l’État de l’Iowa, aux États-Unis. L’entreprise a dévoilé sa nouvelle pompe Lagoon Hoe. Il s’agit d’une pompe mobile haute pression motorisée indépendamment d’un bloc Cat C13 développant 520 ch Tier 4 final. L’ensemble du groupe moteur/pompe est disposé sur une remorque équipée de stabilisateurs latéraux. L’ensemble est disposé sur une tourelle permettant d’effectuer des pompages dans quasi toutes les positions.

Dans le cadre du salon, Nuhn a aussi introduit une nouvelle gamme de pompe haute pression semi-portée. L’entreprise indique que la pompe nécessite un tracteur de 300 ch. Elle est capable de délivrer un débit de 4500 gpm à une distance de 210 pi et 2500gpm à 300 pi de distance. La pompe de lagon haute pression est livrée en standard avec la boîte de vitesses coudée. Cela place le boîtier de la pompe sur l’angle parfait pour vider la fosse. Les robinets-vannes Orbinox ont été améliorés pour résister aux pressions plus élevées que la pompe standard. Le boîtier de la pompe est disponible en fer blanc en option pour résister aux fosses de sable les plus difficiles. La pompe est en instance de brevet. Au moment d’écrire ces lignes, aucune date officielle de commercialisation n’a été communiquée.