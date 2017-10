Qu’on le veuille ou non, la saison du déneigement s’en vient. Il est temps de s’y préparer. Les tracteurs télescopiques compacts de Merlo offrent plusieurs avantages pour mener à bien cette tâche saisonnière.

Merlo est populaire dans le secteur du déneigement étant le seul télescopique à détenir l’homologation de tracteur agricole. Tous les modèles Merlo se déplacent à 40 km/h et permettent une vision 360°. Ils sont malléables grâce aux quatre roues directionnelles et peuvent placer la neige de façon stratégique pour sauver de l’espace avec le boom télescopique. De plus, la gestion électronique du moteur permet des économies de carburant.

PUBLICITÉ

Les gammes les plus performantes en application de déneigement sont les suivantes : compact (27.6, 30.9, 33.7); medium duty (35.7, 42.7); heavy duty (50.8, 55.9, 75.9). Ceux-ci ont une capacité de charge allant de 2,7 à 7,5 tonnes. Quant à la capacité de godet, elle est de 3 à 5 verges. Côté transmission, on retrouve l’hydrostatique CVTronic qui offre le couple maximum pour augmenter la performance. Ces tracteurs sont également dotés d’une cabine spacieuse.