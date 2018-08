Merlo devient modulaire

Merlo présente sa nouvelle gamme de télescopiques modulaires. La nouvelle cabine modulaire est plus spacieuse et ergonomique, tout en gardant sa robustesse et sa visibilité. La suspension de la cabine CS est également disponible. Elle permet d’augmenter sensiblement le confort opérationnel, ainsi que la productivité. La nouvelle gamme a été créée pour offrir un plus grand nombre de solutions que celui du modèle précédent en ce qui a trait à la portée (le TF35.7 passe de 3400 kg à 3500 kg) et la hauteur maximale de levage (le TF33.9 passe de 7 m à 9 m). La nouvelle gamme offre des dimensions plus compactes avec une hauteur maximale passant de 2,45 m à 2,25 m. Merlo a conservé le positionnement longitudinal de son moteur permettant 20 % plus d’accès aux composantes et éliminant des composantes telles que « Transfer case » et « Drop/bevel box ».