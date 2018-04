Case IH a annoncé un programme d’essais chez Bolthouse Farms, un des plus gros producteurs américains de carottes, afin de tester des tracteurs Quadtrac et Steiger. L’exercice a pour but de faire du travail au sol dans différentes conditions. L’entreprise vise ainsi à mesurer l’efficacité des systèmes de détection ainsi qu’à recueillir l’avis des agronomes et des opérateurs. Case a aussi indiqué vouloir vérifier si la technologie répond aux besoins sur le terrain.

Bolthouse Farms exploite des terres dans quatre États américains et au Canada. Case la décrit comme une habituée des initiatives technologiques puisqu’elle collabore déjà au développement de technologies de pointe visant à améliorer la productivité.

Le projet débutera avec le labour et le travail du sol en profondeur. Les tracteurs Steiger et Quadtrac tireront une herse ou un déchaumeur à disques pour évaluer la capacité de contrôle des machines dans une variété d’applications de travail du sol, de types de sol, de conditions météorologiques et d’activités de détection et de perception. Les observations des agronomes et des opérateurs serviront à développer et perfectionner les systèmes de contrôle.

Le fabricant de tracteurs a présenté dès 2016 son concept d’appareils autonomes. Il a établi cinq catégories d’automatisation pour l’agriculture.

L’autoguidage

La coordination et l’optimisation

L’automatisation assistée par un ou plusieurs opérateurs

L’automatisation supervisée

L’automatisation totale

Case IH a ajouté qu’il partagerait les démarches de son programme à mesure qu’il serait déployé.

