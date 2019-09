Pulvérisateur Patriot 4440

Case IH a dévoilé de nouvelles options de rampes de pulvérisation pour son Patriot 4440. Ce dernier accroît sa capacité du réservoir à 1600 gallons. Fabriquées en aluminium, les nouvelles options de rampes installées en usine sont légères, mais durables et disponibles en tailles de 132 pi et de 135 pi. Lorsqu’elles sont équipées de la technologie de pulvérisation avancée AIM Command Flex, elles livrent le débit et la taille de gouttelettes appropriés sur l’ensemble du champ afin de diminuer l’usage de pesticide et d’accroître leur l’efficacité.