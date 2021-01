Semoir Spirit 400 C/S de Väderstad

Le semoir pneumatique Väderstad Spirit 400 C/S dispose d’une largeur de 4 m. Le constructeur suédois a récemment apporté plusieurs améliorations à ce dernier. Le système de contrôle E-Control sur iPad inclut le contrôleur de tâches Isobus. Celui-ci permet, entre autres, de superviser le système anti-bouchage SeedEye. Il est possible également de visualiser en temps réel les niveaux de semences et d’engrais. Väderstad a aussi amélioré l’hydraulique qui assure une pression active des coutres semeurs, une pression réglable de la herse arrière, ainsi qu’un contrôle de section en bout de champ. L’accessibilité aux trémies a été simplifiée grâce à ses deux plateformes. L’appareil est équipé d’une grande trémie de 3740 litres avec une soufflerie intégrée. Trois versions sont disponibles : le Spirit 400S ou combinée, le Spirit 400C FIX et le Spirit 400C InLine. Le modèle FIX permet de placer l’engrais en bandes de 5 cm de large avec un espacement de 12,5 cm entre les rangs devant chaque ligne de semis. Quant au Spirit 400C InLine, celui-ci applique un faible taux d’engrais au démarreur dans une sortie séparée avec les graines dans le coutre semeur.