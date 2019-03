Nouveau semoir Vaderstad

Väderstad agrandit sa gamme de semoirs de précision à grande vitesse avec le Tempo L8. Du même coup, la compagnie offre de nouvelles configurations pour ses Tempo L12 et Tempo L18. Du côté du Tempo L8, il dispose de huit unités de semis en rang, d’une nouvelle trémie d’engrais de 3000 litres et d’un espacement entre-rangs de 70 cm à 80 cm. Quatre éléments semeur peuvent lui être ajoutés pour atteindre 12 rangs et devenir une version Tempo L12 avec un écartement de 45 cm à 50,8 cm. Plus compacte, la nouvelle trémie d’engrais de 3000 litres s’ajoute à celle de 5000 litres au catalogue. Cette nouvelle trémie est disponible pour tous les modèles Tempo L jusqu’à 18 rangs. La trémie est équipée du système de dosage Fenix III et peut doser jusqu’à 350 kg d’engrais par hectare à une vitesse de semis de 15 km/h.