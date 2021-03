SIMA : Sick WGS et Krone dans la course

Bien que le prochain SIMA de Paris ait été reporté en novembre 2022 à cause de la pandémie de COVID-19, le concours annuel récompensant les meilleures innovations agricoles a tout de même lieu. Quelque 40 nominés ont été retenus pour ce SIMA Innovation Award 2021. Les gagnants seront connus au mois d’avril 2021. Parmi ces lauréats, on retrouve le système de guidage de Sick WGS et le système EasyNet de Krone.

PUBLICITÉ

Système EasyNet de Krone

Un chariot pivotant sur le côté gauche de la presse facilite la mise en place de la bobine de filet dans le système de liage. Ces solutions réduisent les risques de traumatismes musculo-squelettiques. Le chariot augmente aussi la sécurité, car il n’a plus besoin de monter en hauteur. Enfin, il augmente la productivité, puisque le changement s’effectue très rapidement.

PUBLICITÉ

Guidage en fonction des andains de Sick WGS

Le système de capteurs WGS Pro est basé sur le numérisateur laser TiM 2D et détermine la position et le profil de hauteur des andains. Le système utilise ces informations pour calculer une trajectoire idéale et la rend disponible sur le CANbus du tracteur ou de l’ensileuse automotrice. En utilisant cette trajectoire, la combinaison tracteur-presse peut être guidée automatiquement afin d’uniformiser la balle en formation. De plus, le WGS Pro détermine en permanence le volume de l’andain et envoie également ces informations au CANbus. Cela permet de contrôler automatiquement la vitesse, fournissant ainsi le débit optimal afin que la presse à balles ou l’ensileuse automotrice puisse fonctionner à ses performances optimales.