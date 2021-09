Tracteur New Holland T7 Heavy Duty avec PLM Intelligence

Le nouveau tracteur T7 HD de New Holland offre une expérience de travail différente avec la toute nouvelle cabine Horizon Ultra et les fonctionnalités PLM Intelligence de nouvelle génération. La cabine a été allongée pour offrir plus d’espace au passager et plus d’espace au sol. Un espace de rangement de 30 litres derrière le siège peut contenir les bagages à main du conducteur, un compartiment réfrigéré d’une capacité de 12 litres, un point de charge USB et une prise de tension secteur. La cabine comprend aussi des plateaux de rangement ouverts sur le côté droit de la cabine et un bac de rangement en filet dans la lunette de toit.

PUBLICITÉ

La nouvelle conception a encore amélioré la visibilité vers l’avant et vers l’attelage arrière et l’outil, tandis que les caméras surveillent en toute sécurité la zone autour du tracteur. La cabine dispose du nouvel accoudoir SideWinder Ultra et un écran IntelliView 12 po convivial. Les commandes peuvent être configurées pour correspondre aux préférences de l’opérateur, la personnalisation est aussi simple et étendue. L’écran CentreView placé au centre du volant offre une visibilité directe. Le nouveau système de climatisation automatique de pointe avec sélection de zone, qui a 35 % de capacité en plus que le modèle précédent, maintient facilement une température confortable en toutes saisons. Le siège haut de gamme Auto Comfort est doté d’une suspension latérale et d’un système de climatisation.

Le T7 HD présente la nouvelle génération de PLM Intelligence qui marque le passage des pratiques agricoles traditionnelles à l’agriculture 4.0, où l’agriculture de précision interconnectée aide les agriculteurs à planifier toutes les opérations à l’avance, à gérer en temps réel le comportement et les performances de chaque machine et à atteindre une précision et une efficacité maximales. Grâce à l’application MyNewHolland, les clients peuvent enregistrer leur machine et récupérer les informations techniques, puis accéder au portail MyPLMConnect, où ils peuvent gérer les données de flotte et de ferme.

New Holland présente également le nouveau récepteur PLM Cygnus, qui est au cœur de l’architecture d’autoguidage améliorée des tracteurs dotés de PLM Intelligence. Il fournit une position fiable, compensant les variations du terrain, et aide à acquérir des lignes de guidage très rapidement, offrant un guidage précis et fiable. Le récepteur prend également en charge les sources de correction par satellite de New Holland, en plus de la correction RTK très précise distribuée par le réseau PLM RTK+ de la marque.