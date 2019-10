Un nouveau type de pneu présenté dernièrement au American 2019 Farm Progress Show a suscité bien des commentaires.

L’AgriCup est un pneu construit avec plus de caoutchouc qu’un pneu ordinaire. Ce type de fabrication lui permet de fonctionner avec une pression d’air moins élevé, ce qui lui donne l’air d’être moins gonflé, tout en étant plus large.

«Les gens voient cette forme et ne peuvent pas croire que ce n’est pas un pneu complètement en caoutchouc. Ils ne comprennent pas que c’est un pneu pneumatique», indique le co-fondateur de la société Galileo Wheel, Avishay Novoplanski.

Le pneu est conçu de manière radicalement différente de celle d’un pneu de tracteur classique, ce qui est vrai pour plusieurs aspects du pneu. “Ce pneu est aussi solide et simple de conception qu’un pneu classique, avec la plupart des propriétés d’une traction”, a déclaré M.Novoplanski.

«C’est rond, noir et sur une jante standard. Il est fabriqué selon un processus standard de fabrication de pneus, avec des machines et matières premières identiques. Pourtant, le produit fini permet une empreinte meilleure, beaucoup plus grande, tout en étant plus longue.” Son flanc est conçu pour se comprimer et se détendre comme un accordéon et est fabriqué avec beaucoup plus de caoutchouc que le flanc d’un pneu conventionnel.

M.Novoplanski a déclaré que les pneus plus lourds amélioraient la stabilité latérale par rapport à un pneu standard, ce qui permettrait aux tracteurs de mieux gérer les virages serrés et les pentes latérales, comparativement aux pneus conventionnels entièrement gonflés. Il a ajouté que les pneus normaux ne répartissaient pas leurs charges de manière aussi uniforme que l’AgriCup, ce qui offre également d’autres avantages.

« Plus de surface du pneu sont en contact avec le sol. Ainsi, vous obtenez plus de traction, moins de pression au sol, moins de compactage du sol », a déclaré Novoplanski. Il a ajouté que la matière supplémentaire contenue dans le pneu aide à créer une conduite plus douce qui peut prolonger la durée de vie de l’équipement et que la réduction des vibrations contribue également à réduire le compactage du sol.

Étant donné que le flanc a une forme courbe, la bande de roulement constitue la partie la plus large du pneu, contrairement aux pneus classiques, où le flanc est la partie la plus large.«Il est donc très peu probable que vous ayez une crevaison sur le flanc et, comme vous le savez peut-être, une crevaison ou une fente sur le flanc signifierait souvent une perte totale du pneu, qui peut être un pneu très coûteux. Ici, cela ne se produira tout simplement pas », a déclaré M.Novoplanski.

Toutefois, en cas de perte de pression d’air, les opérateurs sont en mesure de ramener le pneu AgriCup en dehors du champ, voire à la maison, pour la réparation.

L’AgriCup a été testé avec les tests d’endurance standards.

Source: Robin Booker, The Western Producer