Titan Tire a présenté en 2017 un pneu radial se voulant une solution à la réduction de la compaction, tout en offrant une bonne adhérence sur la route. Les pneus LSW 1400 / 30R46 ont une largeur de bande de roulement de 1400 millimètres, ce qui permettrait une empreinte semblable à une paire de 710 conventionnels. Ces pneus sont également conçus pour rouler sur des jantes de 46 pouces et remplacer les jantes de plus petit diamètre qui seraient enveloppées de pneus à flancs plus hauts. Titan Tire indique que l’utilisation d’un profil de flanc inférieur expliquent la raison pour laquelle ces pneus affichent une meilleure performance.

PUBLICITÉ

Lors de leur mise en marché dans quelques mois, les LSW seront le plus gros pneu agricole au monde, selon leur fabricant. Aucun prix de détail n’a été annoncé mais le porte-parole de l’entreprise indique que le prix devrait être comparable à une paire de 710 conventionnels. Les nouveaux pneus s’inscrivent dans la catégorie des pneus radiaux VF (très haute flexion) qui peuvent travailler dans une gamme de pression de gonflage plus faible.