Le DTX pour un travail du sol optimal

Le DTX de Kverneland est un outil de travail du sol polyvalent permettant de sous-soler, affiner et niveler, et ce, en un seul passage. Il assure donc un bon développement racinaire de la culture. Le DTX limite le tassement du sol, tout en permettant de gagner du temps et de réduire la consommation de carburant. Il fissure jusqu’à 40 cm de profondeur grâce à ses dents Pro-Lift. Les disques de 520 mm de diamètre du déchaumeur Qualidisc Farmer, quant à eux, mélangent une épaisseur de terre de 10 cm. Enfin, le rouleau sillonneur DD600 d’un diamètre de 600 mm nivelle à l’arrière. Les dents Pro-Lift sont protégées contre les surcharges par une sécurité hydraulique de 1700 kg à 2925 kg de force de déclenchement ou une sécurité à boulon de cisaillement. La profondeur de travail réglable par goupille les dents Pro-Lift et par réglage hydraulique sur les bras du rouleau pour les rangées de disques.