La compagnie Trelleborg propose des nouveaux pneus qui agissent comme des chenilles. Présenté au Salon Agritechnica en novembre 2017, le PneuTrac possède les meilleures caractéristiques des pneumatiques agricoles Trelleborg auxquelles s’ajoute un nouveau flanc doté de la technologie CupWheel de Galileo Wheel. Avec ce pneu, le producteur peut rouler à très basse pression et limiter la compaction en surface.

Le PneuTrac a d’abord été développé pour les propriétaires de vergers et de vignobles qui doivent travailler dans des espaces restreints entre les rangées d’arbres. Le patinage du tracteur pourrait facilement être un désastre pour la structure du sol et les racines. Comme en agriculture conventionnelle, la couche supérieure du sol est sensible à la compaction et doit être protégée. Le design novateur des flancs permet à la carcasse de supporter la charge tout en apportant de la flexibilité et une empreinte extralarge qui limite le tassement du sol. « Avec ce pneu, le producteur peut rouler plus d’un kilomètre après une crevaison, sans air, sans l’abîmer, précise Jean Paul Spijker, directeur régional pour le Bénélux en Europe. Mais c’est recommandé en situation d’urgence seulement. » Toutefois, le PneuTrac est environ deux fois plus cher que les pneus réguliers.

Source : Ontario Farmer