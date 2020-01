AGRICULTURE: Comment faire face aux défis de la main-d’oeuvre agricole pour les prochaines années?

L’équipe d’AGRIcarrières part sur la route à la rencontre des producteurs agricoles de partout au Québec afin de présenter l’événement : Conversations RH – Comment faire face aux défis de la main-d’oeuvre agricole pour les prochaines années? Durant les 4 prochaines années, le comité sectoriel sera à l’écoute des employeurs agricoles ayant des besoins et des préoccupations face à leur main-d’oeuvre.

Premier arrêt : La Montérégie !

Avec la collaboration du Centre d’emploi agricole de la Fédération régionale de l’UPA de la Montérégie, l’événement Conversations RH Montérégie se tiendra le mardi 25 février 2020 à Saint-Jean-sur-Richelieu, à l’hôtel Quality Inn. Les employeurs agricoles et les intervenants du milieu pourront assister à des conférences concrètes et inspirantes, en apprendre sur les ressources disponibles pour les aider à faire face aux défis de la main-d’œuvre, en plus de s’outiller dans leur rôle de gestionnaire d’équipe. Il est possible de s’inscrire dès maintenant au : https://www.agricarrieres.qc.ca/colloquesregionaux/. Pour plus d’informations, contactez Nathalie Giguère, CEA Montérégie, au 450 454-5115, poste 6241.

Ces événements sont rendus possibles grâce à la participation financière de la Commission des partenaires du marché du travail, du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et de la Caisse d’Économie Solidaire.