Expo-champs est annulÃ©

C’est une fois de plus avec regret que la Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe annonce l’annulation de l’édition 2020 de l’événement Expo-Champs qui devait se tenir à la fin août à Saint-Liboire. Prioritairement pour des raisons de responsabilité civile, le conseil d’administration a rendu cette dure décision plus tôt aujourd’hui.

« De nombreux facteurs ont influencé notre décision, mais c’est vis-à-vis l’incertitude entourant la durée des mesures de distanciation sociale imposées qui a abouti à cette finalité » – François Brouillard, directeur général.

PUBLICITÉ

Déplacer notre événement à des dates ultérieures a bel et bien été envisagé, impliquant plusieurs modifications à notre programmation et à notre logistique en vue de respecter les mesures préventives émises. Compte tenu de la situation instable entourant la COVID-19 et puisque nous ne pouvons offrir un événement 100 % sécuritaire et sous la formule qui nous réussit, l’annulation de l’édition 2020 était de mise.

C’est donc en 2021 que nous nous retrouverons pour la 22e édition d’Expo-Champs sous la même formule d’excellence telle que vous la connaissez. D’ici là, nous souhaitons remercier tous nos partenaires, exposants, semenciers, fournisseurs, employés, agriculteurs et visiteurs pour leur implication dans cet événement et nous sommes de tout cœur avec vous pour la suite. Ensemble, nous traverserons cette crise.

Notre prochain rendez-vous sera donc les 12,13 et 14 janvier pour le Salon de l’agriculture 2021.