FAC fait don de 1000 $ au programme alimentaire scolaire de l’École du Premier-Envol

Pour une troisième année consécutive, FAC a soutenu les programmes de repas offerts dans 100 écoles canadiennes. Les écoles bénéficiaires ont été sélectionnées en fonction de leurs besoins par les bureaux de FAC du pays.

Cette année, le bureau de FAC à Ange-Gardien a remis un chèque de 1000 $ à l’École du Premier-Envol, à Bedford pour soutenir son programme alimentaire scolaire.

« Aucun enfant ne devrait aller à l’école à jeun », affirme Michael Hoffort, président-directeur général de FAC. « C’est pourquoi chaque année, nous nous joignons à nos partenaires de l’industrie afin de nous attaquer au problème de la faim dans les écoles et de recueillir des dons en nourriture et en espèces pour les banques alimentaires du Canada. »

Dans le cadre de FAC en campagne contre la faim, des tracteurs à remorque sont mobilisés pour parcourir diverses collectivités et recueillir de la nourriture et des dons en espèces destinés aux banques alimentaires de partout au pays. Depuis 2004, le programme a permis d’offrir plus de 50 millions de repas.

Chaque année depuis 2004, FAC recueille des aliments dans le cadre de sa collecte annuelle FAC en campagne contre la faim, qui vient en aide aux banques alimentaires locales et aux programmes de lutte contre la faim.

Pour en apprendre davantage au sujet de FAC en campagne contre la faim, visitez www.FACencampagnecontrelafaim.ca