C’est en conférence de presse que les propriétaires des entreprises Ferme horticole Gagnon, David Lemire, Les Jardins fruités, David Vaudrin, et Les Jardins Dugré, Mireille et Simon Dugré, ont annoncé les détails d’une nouvelle entente de partenariat touchant leur secteur d’activité. Cette entente, qui vient confirmer une forte synergie régionale, assurera le développement du plein potentiel des trois entités agroalimentaires reconnues et complémentaires en Mauricie. Les forces de chacune des organisations seront mises à contribution au sein de ce partenariat.

La Ferme horticole Gagnon et Les Jardins fruités collaboraient déjà depuis de nombreuses années alors que les produits de la Ferme horticole Gagnon étaient distribués dans les kiosques des Jardins fruités partout en Mauricie. Ils ont décidé d’intégrer un nouveau partenaire : Les Jardins Dugré. Ainsi, les consommateurs retrouveront, dès cet été, les produits des Jardins Dugré dans la vingtaine de kiosques verts des Jardins fruités répartis sur le territoire de la Mauricie.

« En plus des fruits et légumes de la Ferme horticole Gagnon, ceux des Jardins Dugré, dont le fameux maïs Dugré qui fait sa renommée depuis de nombreuses années, seront désormais disponibles dans les 20 kiosques de proximité des Jardins fruités partout en Mauricie. Cette nouvelle association permet donc aux consommateurs de partout en région de profiter du meilleur des fruits et légumes frais, tous les jours, à quelques pas de chez eux », affirme David Vaudrin, propriétaire de Jardins fruités.



Le propriétaire de la Ferme horticole Gagnon confirme que l’ensemble des produits sera disponible à la population aux kiosques des Jardins fruités ou directement à la Ferme horticole Gagnon et aux Jardins Dugré. « On ne changera pas une recette gagnante ! Les excellentes fraises de la Ferme horticole Gagnon et le succulent maïs des Jardins Dugré seront offerts aux deux fermes qui seront ouvertes au public lors de la saison estivale et disponibles aux différents points de vente des Jardins fruités », mentionne David Lemire, propriétaire de la Ferme horticole Gagnon.

Chacune des organisations poursuivra ses activités telles qu’on les connait. La clientèle ne verra pas de changement important. L’essentiel du changement se fera dans la gestion administrative où les forces de chacune des organisations seront optimisées. Concrètement, afin de poursuivre leur mission, la Ferme Horticole Gagnon et les Jardins Fruités ont fait l’acquisition des actifs des Jardins Dugré. Ce processus de relève s’effectuera sur une période de deux ans. Simon Dugré demeure en poste au sein de la nouvelle équipe et continuera de gérer la production de maïs Dugré reconnue depuis des générations. Quant à Mireille Dugré, qui avait déjà quitté l’entreprise pour fonder son restaurant Épi Buvette de quartier au centre-ville de Trois-Rivières, elle continuera à être approvisionnée par Les Jardins Dugré.

« Nous sommes très heureux du nouveau partenariat qui a été réalisé avec les deux autres partenaires. Il s’agit d’une situation gagnant-gagnant où la clientèle ne verra pas de changement quant à la qualité des fruits et légumes produits chez nous qui seront disponibles maintenant partout dans la région. », soulignent les propriétaires de Les Jardins Dugré, Mireille et Simon Dugré. « Il est rassurant de savoir que nous poursuivrons la mission des Jardins Dugré et que M. Dugré sera présent et fera équipe avec nous maintenant. La famille est présente dans le paysage trifluvien depuis plus de 65 ans. C’est une longue tradition d’excellence qui se perpétue », conclut M. Lemire, porte-parole du groupe.