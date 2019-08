LEMKEN élargit son offre SAV

Depuis l’année dernière, tous les clients et revendeurs LEMKEN ont en permanence un accès en ligne à toutes les informations sur les produits. Le portail d’information LEONIS comprend également un accès exclusif aux listes de pièces de rechange, aux données sur les matériels, à des documents de formation et à des actualités. Parmi les nouveautés, un catalogue de pièces de rechange hors-ligne et une clé USB de mise à jour complètent le SAV.

Avec les trois modules LEONIS, LEMKENDOC et la clé USB de mise à jour, LEMKEN met à la disposition de ses partenaires, un ensemble d’outils performants. Ces modules permettent une réparation rapide et efficace et garantissent aux agriculteurs la bonne disponibilité de leurs équipements. Le service après-vente LEMKEN est disponible dans le monde entier.

Le nouveau catalogue de pièces de rechange “LEMKENDOC” permet un accès permanent aux catalogues de pièces d’origine. Quel que soit l’endroit ou l’heure, les pièces de rechange peuvent être identifiées directement sur le terrain, dans l’atelier ou au bureau et commandées ultérieurement via Internet. Une recherche intégrée de pièces de rechange par numéro de série et une fonction bloc-notes individuelle complètent l’offre. Il n’est donc plus nécessaire de poser des questions supplémentaires et les commandes erronées sont évitées.

De plus, LEMKEN met à la disposition de ses concessionnaires une clé USB de mise à jour. Cela permet au technicien de maintenance d’effectuer rapidement et facilement une mise à jour logicielle sur les engins et les terminaux. La clé de mise à jour se connecte régulièrement à l’ensemble des logiciels LEMKEN afin d’accéder aux dernières versions. Bien entendu, le technicien peut également se rabattre sur des versions plus anciennes et réinitialiser l’équipement à ses paramètres d’origine avec une fonction de sauvegarde et de restauration.