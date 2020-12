La MRC des Maskoutains dévoile aujourd’hui des résultats éloquents au terme de la 2e phase du projet pilote de collecte des plastiques agricoles lancé en novembre 2018 sur son territoire. En effet, ce sont près de 110 tonnes de matières récupérées qui ont été détournées de l’enfouissement. La MRC tient à remercier ses partenaires, de même que les producteurs agricoles participants pour leurs efforts et leur gestion responsable de ces matières.

Des presses offertes à 50 % de rabais



L’augmentation du taux de participation des derniers mois a incité le conseil de la MRC à continuer de soutenir les efforts des producteurs agricoles en leur donnant la possibilité d’acheter une presse qu’ils pourront utiliser à la ferme. Cette méthode permet de réduire le nombre de déplacements aux sites de collectes et elle s’avère plus adéquate pour les entreprises agricoles de grande taille. Une subvention accordée à AgriRÉCUP permet d’offrir quelques presses à un coût fort intéressant.La MRC met donc à la disposition des entreprises agricoles maskoutaines, 16 presses supplémentaires. Elles doivent contacter AgriRÉCUP pour de plus amples détails à [email protected]

Nouveau site de collecte

Équipements Inotrac, succursale de TERAPRO, situé au 5520, rue Martineau à Saint-Hyacinthe est devenu récemment le 3e site de collecte ouvert sur le territoire de la MRC des Maskoutains. Il s’ajoute à ceux des deux autres sites partenaires soit la Coop Comax et la Coop Sainte-Hélène.

Nous vous rappelons que ces sites de collectes participent sur une base volontaire et nous apprécions la collaboration de tous. La récupération est simple et gratuite. Les bâches, les sacs silo, les pellicules de plastiques pour balles d’ensilage, ainsi que les ficelles et les filets sont récupérés aux sites mentionnés. Cependant, il est important de trier chaque type de plastique. Seuls les plastiques propres, secs et triés sont acceptés.

Depuis décembre 2018, le service de récupération des plastiques agricoles est rendu possible sur le territoire grâce à la contribution de plusieurs partenaires : la MRC des Maskoutains, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM) et les Syndicats de l’UPA de la Vallée maskoutaine et Maskoutains Nord-Est, de même que les sites de collecte, tous associés à l’organisme AgriRÉCUP.