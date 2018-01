Du 16 au 18 janvier se tiendra à l’Espace Saint-Hyacinthe, la 32ème édition du Salon de l’agriculture. L’événement annuel rassemble pour 2018 près de 300 exposants, dans quatre pavillons, tous reliés par tunnels. Pendant trois jours, les visiteurs pourront découvrir dans chacun de ces pavillons : équipements, machines, semences, services et nouveautés pour planifier le développement de leurs entreprises.

« La réalité agricole nord-américaine actuelle est fort différente de celle que j’ai connue, a rappelé le président M. André Cécyre. Le producteur en 2018 opère en société ou en compagnie, la ferme modèle est passée de 70 à des centaines d’hectares, les GPS dans le champ et les robots dans l’étable sont devenus monnaie courante. Le Salon de l’Agriculture de Saint-Hyacinthe donne l’opportunité d’assister à des conférences , de rencontrer de nombreux fournisseurs de services et de faire des affaires tout en rêvant à ce que la technologie nous réserve de mieux pour demain. »

Reconnu comme le salon d’agriculture le plus complet au Québec, la 32ème édition offre l’opportunité d’assister à des conférences de très haut niveau, rassemblant plusieurs somités reconnues au Québec dans leur champ d’expertise. De plus, l’organisation du Salon innove en offrant tant aux exposants qu’aux visiteurs, la possibilité de télécharger la première application pour téléphone mobile pour un événement agricole au Québec.

« Désormais, à partir de l’écran de leur téléphone intelligent, nos visiteurs pourront accéder à l’univers du Salon, passant ainsi du rêve à la réalité. Ils auront accès au plan de nos quatre pavillons, à des informations pratiques et plus encore, a expliqué la directrice générale Mme Sophie Gendron. Ils pourront plus facilement localiser les exposants qui les intéressent. Pour nos exposants, leur présence sur notre application leur permettra une interaction qui, sans nier l’efficacité du bouche à oreille, ajoute des contenus à partager, de nouveaux moyens de « réseauter », tout en gagnant en visibilité et en attirant de nouveaux clients. »

Cette année, c’est sous la présidence d’honneur de M. Ghislain Gervais, président de La Coop Fédérée que M. Jean Fontaine, président-fondateur de JEFO sera honoré pour sa contribution exceptionnelle au secteur agroalimentaire. M. Fontaine est un homme de vision, promoteur d’une agriculture durable et chef d’une entreprise québécoise de Saint-Hyacinthe reconnue sur la scène internationale.

Ajoutons, pour cette nouvelle édition, une liste des conférenciers et conférencières impressionnante, dont celle d’Hugo Dubé, qui se veut un véritable accélérateur d’inspiration et celle de Jean-Philippe Gervais de Financement Agricole Canada qui parlera des impacts des négociations de l’Alena. Mme Geneviève Averell, conférencière et mentore privée nous entretiendra sur sa carrière et les défis qu’elle a relevé. Pour couronner le tout, Sylvain Boudreau fera le point sur l’importance de faire accepter les prix par les clients et Maurice Doyon, nous entretiendra sur l’agriculture comme moteur de développement local.

Plusieurs équipements seront présentés en grande première au Québec, dont le Turbo Farmer de Merlo, distribué par Manulift, la nouvelle série d’équipements intelligents pour vaches laitières MooCall et plusieurs autres. Plus d’une vingtaine de nouveautés seront ainsi à l’affiche et quinze nouveaux exposants, dont plusieurs de la scène internationale comme Horsch, Mahindra et Weidemann.

Organisme sans but lucratif, le Salon de l’agriculture appuie financièrement la formation de la relève agricole par l’intermédiaire de sa fondation. Elle remet ainsi annuellement des bourses à de jeunes étudiants et étudiantes méritants, d’institutions d’enseignement tant professionnel que collégial et universitaire. La Fondation soutient aussi des projets de recherche, l’organisation de colloques et de symposiums destinés à l’avancement de la science agricole, mais également divers organismes qui agissent en soutien et au développement du secteur agricole.