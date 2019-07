La Fondation du Salon de l’agriculture créée en 1996 à Saint-Hyacinthe par le Salon de l’agriculture devient la Fondation Agria et conserve toujours la même mission, celle de favoriser la formation en agriculture au Québec.

Au fil des ans, la Fondation a soutenu financièrement plusieurs établissements d’enseignement, sous forme de bourses, de prix d’excellence et de dons, totalisant plus d’un million de dollars. Nous sommes fiers de soutenir notamment, la plateforme de formation en entrepreneuriat agricole de l’Université Laval, la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, la MRC des maskoutains et divers programmes de formations agricoles.

La Fondation Agria est un organisme sans but lucratif géré par un conseil d’administration constitué de Serge Lefebvre à la présidence, Charles Bachand à la vice-présidence, André Cécyre, Maryse Labbé et Réal Laflamme à titre d’administrateurs. Le conseil est assisté de Louise Perrault à la direction administrative. La Fondation Agria continuera de supporter la formation des futurs professionnels de l’agriculture et de l’agroalimentaire du Québec.