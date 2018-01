Du 16 au 18 janvier, la 32ème édition du Salon de l’agriculture a accueilli 13955 visiteurs du monde agricole pour parler projets et partager leur passion. Tout au long des trois jours, cette plateforme d’affaire est devenue un lieu pour cultiver la réussite et développer l’entrepreneuriat agricole. Autant pour les visiteurs que les exposants, le Salon de l’agriculture est un jalon essentiel dans leur planification d’entreprise.

« Grâce à l’engagement de nos partenaires, de nos exposants, de nos administrateurs et de nos employés, nous pouvons dire encore une fois : mission accomplie, a souligné le président du conseil d’administration M. André Cécyre. La très grande diversité d’exposants présents contribue positivement au processus décisionnel des agriculteurs et des agricultrices dans leur entreprise. Nous en sommes très fiers. Le Gala Cérès a été un des moments forts de notre 32ème édition. Merci à M. Ghislain Gervais, président de La Coop fédérée et président d’honneur et félicitations à M. Jean Fontaine, président fondateur de Jefo, que cette soirée a honoré pour sa contribution hors du commun au secteur agroalimentaire. Des remerciements tout particuliers à notre partenaire principal Financement Agricole Canada.»

Au cours de l’édition 2018, plusieurs nouveautés ont été dévoilées, des machines et des équipements dotés des dernières avancées techniques présentés, ainsi que dans les sphères de la haute technologie et de l’intelligence artificielle. Science et innovation étaient à l’honneur chez les semenciers, ainsi que la qualité et le professionnalisme chez les exposants dans les secteurs des institutions financières, des services-conseils, de la construction, des assurances, des services juridiques et de la fiscalité et de la comptabilité.

« À chaque nouvelle édition, a rappelé Mme Sophie Gendron, directrice générale, nous travaillons pour permettre à nos visiteurs de tirer le maximum de bénéfices de la plateforme d’affaire qu’est le Salon de l’agriculture, en la personnalisant selon leurs besoins et leurs objectifs d’affaire. Nos exposants, dans leur diversité, permettent de couvrir l’ensemble de leurs besoins dans le cadre de l’élaboration d’un projet d’entreprise. Nos conférences, plus populaires que jamais, contribuent à l’augmentation de l’efficacité opérationnelle et stratégique des entreprises. Parce que mieux informés, les décideurs sont à la fois plus audacieux et plus déterminés. Nous sommes par ailleurs très fiers de notre application mobile, une première pour un événement agricole au Québec. Un merci sincère à tous nos partenaires, avec en tête RBC et Jefo, pour leur confiance dans la réalisation de cet ambitieux projet.»

La 20ème d’Expo-Champs se tiendra du 28 au 30 août 2018 et la prochaine édition du Salon de l’agriculture aura lieu du 15 au 17 janvier 2019.

Organisme sans but lucratif, le Salon de l’agriculture appuie financièrement la formation de la relève agricole par l’intermédiaire de sa fondation. Elle remet ainsi annuellement des bourses à de jeunes étudiants et étudiantes méritants, d’institutions d’enseignement tant professionnel que collégial et universitaire. La Fondation soutient des projets de recherche, l’organisation de colloques et de symposiums, mais également divers organismes qui agissent en soutien et au développement du secteur agricole.