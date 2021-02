Voici Semences Canada

Semences Canada a officiellement germé! L’idée de Semences Canada a été plantée il y a plus de cinq ans. Depuis lors, nos membres ont travaillé sans relâche pour rassembler nos quatre organisations afin de créer une nouvelle association de semences nationale. Semences Canada sera la principale voix du secteur canadien des semences, aidant ses membres à réussir et à croître au Canada et ailleurs dans le monde.

La semence est le lien vital dans la chaîne de valeur agricole, contribuant à l’économie à hauteur de 6 milliards de dollars, employant plus de 63 000 Canadiens et exportant pour plus de 640 millions de dollars par année. Le regroupement de quatre associations de semences en une seule organisation aura pour effet de renforcer la défense des intérêts du secteur des semences et d’améliorer les services offerts aux membres et aux clients.

Le logo de Semences Canada représente les quatre organisations fusionnantes qui se joignent en une seule. «Le logo nous rappelle les efforts déployés pour atteindre ce résultat, c’est une célébration de nos réalisations et une nouvelle vision de l’avenir. Nous sommes plus forts ensemble», de dire Ellen Sparry, présidente, Semences Canada.

On peut consulter le nouveau site Web, lancé aujourd’hui, à seeds-canada.ca/fr. Vous pourrez en apprendre davantage sur la mission, les gens et les services de Semences Canada. Le site Web de chacune des quatre organisations fusionnantes est toujours accessible pendant cette période de transition. Semences Canada continuera d’offrir tous les services originaux aux clients et aux membres.

L’équipe des opérations, anciennement sous l’égide de l’Institut canadien des semences, continue de gérer les programmes et d’offrir des services à la clientèle. Les programmes de formation continue et les programmes de sceau pour les analystes de semences sont toujours opérationnels. D’autres activités ciblant les membres, comme la facilitation du commerce, la défense des droits et intérêts, la protection de la propriété intellectuelle, etc., seront entreprises. Tout le personnel reste en place pour soutenir nos membres et nos clients.

Semences Canada sera diversifiée, inclusive et démocratique. Tous les membres auront voix au chapitre, quelle que soit leur taille, et ils travailleront ensemble au nom du secteur canadien des semences. Nous sommes fiers de présenter notre conseil d’administration et d’annoncer le Comité de direction de Semences Canada :

• Ellen Sparry, présidente

• Eric McLean, vice-président

• Annie Bergeron, Holly Gelech, Quentin Martin – membres à titre personnel

On s’attend à ce que l’effectif de Semences Canada continue de croître et on invite toute personne travaillant dans le secteur des semences à faire une demande d’adhésion. Notre objectif consiste à développer notre effectif déjà diversifié, représentant tous les aspects du système des semences.

«Nous encourageons fortement tous les membres du système des semences, depuis les producteurs jusqu’aux laboratoires de semences, à se joindre à Semences Canada. Plus nos membres seront diversifiés, mieux ce sera», déclare Eric McLean, vice-président, Semences Canada.

Comme une graine nouvellement mise en terre, nous offrons un énorme potentiel. En tant qu’association, nous allons nous réunir pour accomplir des choses que nous n’aurions jamais pu faire séparément. Voyons ce que nous pouvons créer ensemble.