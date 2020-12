Semences Canada voit le jour

Après un deuxième vote visant à rallier les producteurs de semences, la nouvelle association canadienne se fera finalement sans eux.

Les quatre organisations qui avaient adhéré au premier tour du vote formeront finalement Semences Canada. Il s’agit de la Canadian Plant Technology Agency (CPTA), l’Association des analystes de semences commerciales du Canada (AASCC), l’Institut canadien des semences (ICS) et l’Association canadienne du commerce des semences (ACCS). Ces groupes fusionneront dès l’an prochain et Semences Canada verra officiellement le jour le 1er février 2021. Sa mission sera « de devenir la principale voix du secteur canadien des semences et d’aider ses membres à réussir et à croître au Canada et ailleurs dans le monde », selon le communiqué de presse.

Semences Canada souhaite ajouter de nouveaux membres, telles des « membres des associations de semences nationales et provinciales ainsi que des producteurs de semences de partout au pays. Les producteurs jouent un rôle essentiel dans le système des semences et Semences Canada a besoin de leur participation pour réussir ».

Le premier conseil d’administration de Semences Canada comprend 15 administrateurs. Le CA a formé un comité de transition dont « la priorité sera d’assurer une transition en douceur et la continuité des activités des membres dès le premier jour d’existence de Semences Canada ».

L’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) s’est dit prête à travailler avec la nouvelle organisation « afin de s’assurer que la voix des producteurs de semences s’harmonise avec celle de la nouvelle organisation lorsque nous avons des positions stratégiques semblables et, lorsque ce n’est pas le cas, de chercher à trouver un terrain d’entente ».

L’ACPS entreprend de son côté une vaste opération pour sonder ses membres à la suite du rejet de ses derniers à se joindre à la nouvelle organisation. L’initiative appelée Projet ACPS 2.0 vise à renouveler et à moderniser l’association.