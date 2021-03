Un nouveau président à l’Association canadienne des producteurs de semences

L’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) annonce la nomination de Doug Miller en tant que directeur et chef de l’exécutif de l’organisation. Il remplace Glyn Chancey qui prend sa retraite après cinq ans à la tête de l’ACPS.

PUBLICITÉ

« L’avenir s’annonce prometteur pour l’Association et le système des semences pédigrées du Canada. Le milieu agricole du Canada change plus rapidement que jamais et le moment est venu pour une approche proactive, souple et efficace pour le servir. La technologie, conjuguée à une connaissance approfondie des besoins de nos membres dans l’ensemble de nos services, nous y mènera», a déclaré M. Miller par voie de communiqué de presse.

Présent depuis 2011 au sein de l’organisme, le nouveau dirigeant a géré les opérations liées à la certification et à l’infrastructure des technologies. M. Miller a aussi œuvré dans la modernisation du système de certification des semences et du transfert numérique. Il a occupé des postes à l’Association of Official Seed Certifiying Agencies, chargé d’établir des normes internationales en matière de semences. Il siège maintenant dans la section mondiale du conseil d’administration. Il a, de plus, travaillé à l’Agence canadienne d’inspection des aliments, dont au sein des programmes des semences.

L’ACPS a également annoncé la nomination de Caroline Lafontaine au poste de chef des opérations. Mme Lafontaine possède15 années d’expérience au sein de l’organisme qui la désigne comme « la voix des producteurs de semences à la table de la direction ».