A coté de la track!

Notre mais arrive à 7 feuilles. La majorité des agriculteurs autour de nous ont terminés leurs applications de post levée dans le mais. Nous on commence seulement à y penser. Qu’es-ce que tu brettes Paul? J’attends le plus longtemps possible, question d’éliminer les pertes par lessivage et j’attends aussi d’avoir assez de chaleur pour que nos tests de présence d’azote dans le sol soient valables.

A voir aller les gens autour de moi à fond la caisse, j’ai l’impression d’être complètement à coté de la track. Coud donc, y as-tu un party quelque part? Je vieillis j’imagine. Je deviens branleux ou au contraire, je m’assagis.

PUBLICITÉ

Pourtant, on parle régulièrement d’application à taux variable. Une des bonnes façons d’y arriver à mon avis c’est d’être assez patient pour au moins prendre le temps d’avoir une idée de ce que notre sol à dans le ventre. Du mais avec des précédents trèfles qui donnait environ 3,7tm/ha de matière sèche l’automne dernier. Une année sèche en plus, on pourrait économiser de l’azote. 60 unités de N au semis et pourtant le mais à une très belle couleur. Ça prend de la chaleur, c’est tout et en un rien de temps, il passe au vert foncé.

On prépare nos bandes test d’évaluation de nos sols paresseux en faisant varier nos doses de 50-100-150-200-250, répétées 4 fois, pour obtenir des données statistiques. D’après notre historique, je parie sur la bande 150N total. Pas encore assez confiant pour valider l’essai sur l’ensemble de la ferme mais si cette année confirme la règle, je pourrais très bien sortir encore plus à coté de la track. C’est parfois inquiétant, énervant, déstabilisant, mais j’ai toujours pensé que pour savoir si un virage se prend à fond on doit l’essayer…..A FOND! Au risque de sortir à coté de la track! Je suis agriculteur!