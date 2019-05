Agenda agricole du 12 au 18 mai

15 mai

Les enjeux de la commercialisation du cannabis comestible

Lieu : Vaudreuil-Dorion

Au menu : Visiter les installations de Cain Lamarre et assister à la présentation de Sylvain Charlebois, professeur titulaire à la Faculté en Management et en Agriculture à l’Université Dalhousie.

Information : Cliquez ici pour en savoir plus.

Les 15 et 16 mai



PUBLICITÉ

Lieu : Niagara Falls (ON)Au menu : Forum national sur les dernières innovations et recherches en nutrition animale.Information : Pour s’inscrire, cliquez ici.

16 mai

Formation « Quand le rumen va, tout va! »

Lieu : Saint-Hyacinthe

Au menu : Formation pour les intervenants. Comment faire les bons choix pour optimiser la production, la santé du troupeau et la marge par vache?

Information : 1-800-266-5248 ou par courriel [email protected]

Les 18 et 19 mai

Transformation des produits de l’érable

Lieu : Saint-Anselme

Au menu : Connaître les méthodes de fabrication et de transformation du sirop d’érable.

Information : [email protected]

22 mai



PUBLICITÉ

Lieu : CharlevoixAu menu : Introduction aux états financiers et aux différents postes qui les composent.Information : 418 435-4150

Les 29 et 30 mai

Tournée des plantes fourragères

Lieu : Cnetre-du-Québec

Au menu : Visites de plusieurs champs et entreprises actives dans la production et la commercialisation de plantes fourragères.

Information : 418 523-5411 ou 1 888 535-2537, [email protected]

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

PUBLICITÉ

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]