Chute du nombre de producteurs laitiers au Québec

Céline Normandin est journaliste spécialisée en agriculture et économie. Elle collabore également au Bulletin des agriculteurs.

Le nombre de producteurs a décliné le plus de 1999 à 2009, passant de 10 108 à 6606 en 2009, soit 3502 producteurs de moins. Le rythme a été deux fois moins rapide pour les neuf années suivantes.

Please enable Javascript to make our site work properly