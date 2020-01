Combien de personnes votre ferme nourrit-elle ? Une question qui paraît simple, mais le travail des producteurs agricoles est mesuré dans le quotidien en tonnes de grains, en hectolitres de lait, en kilo de viandes ou en quintaux de pommes de terre. Ces mesures sont très utiles pour le commerce des produits de la ferme mais ne disent pas grand chose au public en général. En effet, ces chiffres portent ombrage à la fonction première d’une ferme qui est de nourrir des gens.

Lors du Colloque gestion , organisé par le CRAAQ, en novembre dernier, Sylvestre Delmotte, consultant en agroenvironnement, a utilisé l’application PerfAlim pour calculer le nombre de personnes nourries annuellement par la ferme de Paul Caplette, Céréales Bellevue en Montérégie. Une ferme, de 390 hectares, ou il cultive du soya IP, du blé panifiable, des pois, des haricots et du maïs grain. L’outil PerfAlim calcule que la ferme Céréales Bellevue avec ses 390 hectares produit suffisamment de calories pour nourrir annuellement 15 000 personnes. Ceci fait dire à M. Caplette qu’il produit suffisamment de nourriture pour nourrir près de la moitié de la population de Sorel-Tracy.

Le centre d’étude français Céréopa (Centre d’études et de recherche sur l’économie et l’organisation des productions animale) a créé l’outil web gratuit, PerfAlim , qui permet d’estimer le nombre de personnes nourrie par une entreprise agricole. En quelques clics, le producteur obtient une information fiable.

Curieux d’essayer?

Pour commencer, préparez les données à saisir dans le calculateur. Vous avez besoin des quantités annuelles de productions animales et végétales, vendues et achetées. Par exemple : 800 tonnes de blé, 500 000 litres de lait et 12 vaches de réforme par an. Vous achetez 20 tonnes d’aliments et 10 génisses prêtes au vêlage. La saisie de données se fait en cinq étapes.

Deux modes d’utilisation sont proposés. La version démo est la plus simple et la plus rapide.

Une ferme, ça ne fait pas que des tonnes à l’hectare. Ça nourrit les gens. Les calculs de PerfAlim sont utiles pour établir un dialogue avec les voisins, la famille et le grand public.