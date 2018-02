Les précipitations en agriculture, tout le monde doit s’y intéresser. Pourquoi donc ne pas contribuer à accroître la quantité de données afin de mieux prévoir les coups de pluie?

CoCoRaHS (Community Collaborative Rain, Hail and Snow Network ou Réseau collaboratif communautaire de pluie, de grêle et de neige) est un réseau de bénévoles qui a pour mission d’accumuler le plus de données possible sur les précipitations à travers le pays. Le but? Éventuellement être capable de mieux prédire les inondations. Une fois recueillie, l’information est transmise à des scientifiques, tels que météorologues, hydrologues, biologistes, experts en sinistre, etc.

« CoCoraHS a commencé aux États-Unis après des épisodes soudains de pluie abondante qui avaient causé beaucoup de dommages, raconte Lewis Poulin, météorologue à Environnement Canada. Les météorologues ont réalisé que la quantité de pluie tombée variait d’un endroit à l’autre, même sur de courtes distances. » On a alors demandé à la population de se doter de pluviomètres et d’envoyer leurs mesures pour aider les scientifiques à recueillir le plus de données possible. L’initiative a eu beaucoup de succès. C’était en 1998. Au Canada, CoCoraHS existe depuis 2011.

À la recherche de bénévoles au Québec

CoCoraHS cherche à accroître son nombre de bénévoles au Québec. Pour participer, il s’agit de se doter d’un pluviomètre (il est possible d’en acheter sur le site de CoCoraHs au coût de 30 $). Puis, de communiquer ses lectures à l’organisme. Un pluviomètre, c’est un cylindre gradué en plastique transparent. Il faut l’installer sur un poteau à une bonne hauteur (5 pi) dans un endroit facile d’accès pour en faire la lecture régulièrement. « On prend la mesure sur le pluviomètre et on envoie les données par cellulaire. Il suffit d’intégrer ça dans sa routine du matin », indique Lewis Poulin.

Les quantités de neige aussi peuvent être mesurées. On se fait une planche à neige de 2 pi X 2 pi qu’on peint en blanc, puis qu’on la place au sol. S’il neige, il suffit de mesurer la hauteur avec une règle. On prend ensuite un échantillon pour calculer la quantité d’eau que ça représente. « En mesurant le niveau de neige, on a une meilleure appréciation de combien d’eau le sol est imbibé », ajoute le météorologue.

D’autres mesures peuvent être prises pour savoir notamment à quelle vitesse l’eau s’évapore de l’environnement. « Ce sont tous des moyens pour les citoyens de participer à ce qu’on appelle la science communautaire, croit Lewis Poulin. Plus il y a de gens qui participent en prenant des mesures de précipitations chez eux, plus les données seront précises. »