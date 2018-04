Le froid ne fera pas relâche ce printemps, au contraire du Canadien de Montréal…Environnement Canada prévoit en effet un printemps plus frais que la normal pour une bonne partie du pays. Le Québec sera donc en bonne compagnie puisque l’ensemble des Prairies et une bonne partie de l’Ontario seront sous les normales de saison pour avril, mai et juin. Le sud de l’Ontario et la Colombie-Britannique seront épargnées avec des températures de saison alors que la Nouvelle-Écosse a bon espoir de voir toute la neige tombée cet hiver fondre rapidement avec des températures plus élevées.

À plus court terme, les prévisions ne sont guère plus encourageantes. Accuweather ne prévoit pas de redoux d’ici le 20 avril et même au-delà. Le printemps va réussir à se faufiler dans le sud-est des États-Unis et la chaleur pourrait même se pointer dans l’extrémité sud de l’Ontario. Pour les régions plus au nord, il semble qu’il faudra prendre son mal en patience puisque le froid restera à demeure. À moins de suivre le conseil du blogueur de Accuweather et de se rendre en Floride. Au moins là, le patron météo prévoit du temps chaud et sec…