Encore de nouveaux équipements

Marie-Claude Poulin est journaliste et rédactrice en chef adjointe au Bulletin des agriculteurs.

Cette fournaise à copeaux ou granules de bois était présentée pour la première fois au Québec. L’entreprise finlandaise collabore avec Pro-Métal Plus de Deschambault pour offrir cet équipement ici. La technologie contenue dans la fournaise Säätötuli Kaks2 a été éprouvée depuis 30 ans en Finlande, donc dans des conditions hivernales rigoureuses. Son grand réservoir permet de stocker une grande quantité de copeaux.

Les Équipements Lapierre qui oeuvre dans le domaine acéricole ont un nouveau contrôleur de valve du nom d’Autobrix sur le marché. Ce dernier permet de concentrer l’eau d’érable encore plus rapidement pour ainsi économiser de l’énergie. Le lecteur de Brix est précis à 0,1%. Cette valve stabilise la concentration à 100% du Brix.

L’entreprise Agrilog a présenté son système Silog qui permet de sécuriser l’entreposage des grains en préservant leur qualité du début à la fin. En fait, Silog automatise la ventilation des silos et s’assure d’un pourcentage d’humidité adéquat. L’équipement s’installe à l’extérieur du silo. Il peut être connecté à Internet pour un suivi à distance.

Machinerie Pronovost avait en montre la nouvelle souffleuse Cyclone. Il s’agit d’une souffleuse inversée, c’est-à-dire dont le tambour est en avant au lieu d’en arrière. Ce système permet de ramasser la neige rapidement et efficacement. Cette souffleuse est disponible en deux versions (80 po ou 92 po).

Les défaillances électriques arrivent trop souvent sur les fermes avec leurs conséquences fâcheuses. L’entreprise Prevtech Innovations a lancé une application mobile pour les prévenir. Des capteurs installés sur les circuits électriques arrivent à détecter les problèmes électriques en temps réel et à envoyer des alertes aux propriétaires de bâtiments.

C’est la saison des salons d’équipements et de machineries avec le SIMA de Paris qui aura lieu en février et le SIMAQ qui a eu lieu à Québec. Voici quelques nouveautés qui avaient attiré notre attention au Salon de l’agriculture de Saint-Hyacinthe en janvier dernier.

