Êtes-vous prêts pour le mois de mars?

L'hiver doux qui a caractérisé les derniers mois devraient se métamorphoser en printemps également marqué par des températures plus clémentes, selon les plus récentes prévisions du site Accuweather. Les météorologues anticipent un mois de mars plus chaud que que les moyennes de saison. Le nord-est du continent américain se trouvera en fait du "bon" côté puisque la côte ouest devrait connaitre au contraire des températures sous les normales de saison pour les prochaines semaines.

Première semaine de mars avec du temps doux. Source: Accuweather.

La raison est le creux barométrique qui causé du temps froid au Texas dernièrement demeure présent. En faisant descendre de l'air arctique au milieu du continent, l'air plus chaud remonte vers le nord et y reste.

Environnement Canada semble donner raison à cette direction des tendances avec leur plus récente prévision pour les trois prochains mois. La possibilité de temps doux est importante alors que le froid se maintient à l'ouest.

Ce modèle va toutefois favoriser un flux d'air humide du sud-ouest qui sera probablement dirigé vers les Grands Lacs, l'est du Canada et le nord-est des États-Unis, ce qui entraînera probablement une tendance à plus de précipitations, avec des écarts de températures moins élevés.

Le site prévoit qu'il pourrait donc tomber encore d'importantes précipitations de neige en mars pour l'est du pays.

Prévisions pour la 2e semaine de mars. Source: Accuweather.

Prévisions pour la 3e semaine de mars. Source: Accuweather.

Et La Niña?

Les experts qui surveillent l’évolution de la situation dans le Pacifique estiment que le phénomène La Niña s’affaiblit. Le phénomène climatique est en effet caractérisé par des eaux de surface plus froides dans le Pacifique. Pour le Québec, cela pourrait signifier du temps plus doux.