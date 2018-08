Expo-Champs : des nouveautés côté machinerie

Expo-Champs bat son plein à Saint-Liboire. Encore une fois cette année, les visiteurs ne manquent pas de nouveautés à découvrir en machinerie. En voici un aperçu.

Le 28 août, John Deere a lancé sa nouvelle manette CommandPRO en Amérique du Nord. Destinée pour les petits modèles de tracteurs de la série 6R (de 110 ch à 215 ch), celle-ci offre une nouvelle manière de conduire avec la transmission IVT. Toutes les commandes sont à portée de main pour plus de contrôle et de confort. Elle comporte aussi des options uniques telles que le mode rampant, qui permet de bouger le tracteur très lentement notamment pour atteler un outil.

PUBLICITÉ

Chez Precision planting, on a présenté le SmartFirmer. L’un des principaux intérêts de ce nouveau venu : il permet de mettre à jour son vieux planteur à moindre coût. En effet, il s’agit d’enlever les anciennes unités de semis et d’y installer cette nouvelle technologie. Cette dernière permet de lire dans le sillon le taux d’humidité, de même que la quantité de matière organique et de résidus. Ces données en main, le producteur peut réagir rapidement et ainsi réussir davantage son semis.

PUBLICITÉ

Case IH, de son côté, a exposé son tracteur Steigner 540 ch avec ses roues de 800 mm. Équipé de la nouvelle transmission CVX, ce tracteur roule tout le temps en performance moteur à la vitesse adéquate. La CVX était déjà disponible sur les Puma, les Magnum et les Maxxum, mais elle vient de sortir sur le Steigner. Ce dernier permet notamment d’effectuer du nivelage et de la préparation de sol. Il facilite le transport de la voiture à grains et de la citerne.

Au kiosque de l’entreprise française Kuhn, la grande nouveauté était l’Interceptor 8050 qui permet un travail du sol à haute vitesse avec un mélange intensif du sol et des résidus. En fait, il s’agit de la réponse américaine aux déchaumeurs européens. C’est un concept de disques à angles composés qui aide à la décomposition des résidus et au réchauffement du sol. Il peut rouler à des vitesses allant de 12 km/h à 15 km/h. L’Interceptor a été développé au Kansas, aux États-Unis.

PUBLICITÉ

Chez Kubota, on a montré en grande première la faucheuse-conditionneuse DMC 6336T. Il s’agit du premier modèle porté. On a voulu créer une synergie entre la gamme de tracteurs M7, la faucheuse frontale 7036T et la conditionneuse. L’intérêt de cette nouvelle machine, c’est qu’elle peut faucher une plus grande superficie, soit près de 23 pi. La suspension aussi est intéressante puisqu’elle offre un suivi parfait du terrain, donc moins de pertes et de poussière dans les fourrages.

Restez à l’affût pour d’autres nouveautés en machinerie à Expo-Champs!