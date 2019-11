Fin de la grève au CN

Le syndicat Teamsters qui représente plus de 3000 cheminots et le CN ont conclu une entente de principe mardi matin. Les opération normales de l’entreprise ferroviaire vont reprendre demain le 27 novembre à 6h HE partout au Canada.



Le journaliste et animateur Bernard Drainville, avait discuté de cette possibilité tôt mardi matin. Il laissait entendre qu’une entente de principe entre les grévistes et la direction du CN serait annoncée aujourd’hui. «Des sources proches de la négociation me laissent entendre que des compromis obtenus vont permettre une annonce au cours des prochaines heures », a t-il déclaré sur les ondes du 98,5 ce matin. «Ce qu’on me dit, c’est que les deux parties sont très optimistes de pouvoir sortir avec une entente. Selon toute vraisemblance, ce serait une entente de principe. On est sur la fin. On pourrait avoir de bonnes nouvelles d’ici midi.»

Les cheminots du CN sont en grève depuis mercredi dernier. Ils réclament de meilleures conditions de travail. Le conflit a eu de nombreuses conséquences sur le monde agricole, la plus dramatique étant de couper le ravitaillement en propane pour les producteurs de céréales aux prises avec la pire saison des dernières décennies. Plusieurs d’entre eux attendent d’être approvisionnés pour terminer la récolte encore dans les champs avant que la qualité des grains ne se détériore encore plus. Le temps presse avant que la neige ou la pluie ne viennent compliquer les travaux. Le propane est aussi essentiel pour plusieurs élevages qui en dépendent pour leur chauffage.

L’UPA a déjà manifesté à deux reprises pour sensibiliser les gouvernements à l’urgence de la situation.

Les Producteurs de grains doivent pour leur part rencontrer le ministre de l’Agriculture aujourd’hui pour discuter de la situation. Le ministre du MAPAQ André Lamontagne a évoqué que des avis de dommages pourraient être émis pour la récolte de maïs et de soya. La Financière agricole étudierait les différentes options à la suite des plus récentes données obtenues sur l’état des récoltes dans la province.