Agropur investit plusieurs millions à Beauceville

Agropur a fait l’annonce d’un investissement de 55 millions de dollars à son usine de Beauceville.

La somme servira à implanter une technologie qui servira à augmenter le volume de production à l’usine. Les nouveaux systèmes d’automatisation et de robotisation, permettront également d’élargir la gamme de produits qui pourra être produite. L’usine d’Agropur à Beauceville fabrique déjà du beurre et fait de la découpe de fromage, destinés au marché canadien. Elle produit aussi du lait en poudre pour les marchés canadien et mondial.

Agropur indique que cet investissement “s’inscrit dans le contexte de signatures récentes de nombreux accords internationaux qui créent une pression sur l’industrie laitière. La mise à niveau de l’usine permettra à Agropur de gagner en compétitivité et de bonifier son offre de nouveaux produits”, dit-on dans le communiqué de presse.

« Cet investissement viendra soutenir la croissance d’Agropur. Il nous permettra de faire une percée accrue dans le marché des collations et du fromage râpé et de nous positionner comme un partenaire de choix auprès des marques privées et des solutions alimentaires », a expliqué monsieur Michael Aucoin, président d’Opérations Canada chez Agropur.

La première phase de modernisation, qui prévoit la création de 15 emplois, est de 23,5 millions de dollars et comprend 11,1 millions de dollars de la part du gouvernement du Québec.