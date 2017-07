La section Québec du concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada a annoncé le nom des finalistes qui auront la chance de représenter la province lors de la finale nationale de l’édition 2017.

.Ferme aux petits oignons

Véronique Bouchard et François Handfield de Mont-Tremblant, production maraîchère biologique

.Ferme Amico

Jacques Cloutier et Julie Bourdeau de Lévis, production œufs de consommation

.Ferme Le Petit Mas

Marie-Pierre Dubeau et Sébastien Grandmont de Martinville, production ail et fleurs d’ail

Chacun des finalistes s’est déjà fait connaître auparavant. La Ferme aux petits oignons a remporté de nombreuses distinctions depuis 2009, dont le Prix de la relève agricole du MAPAQ en 2015. La Ferme Amico a obtenu le Prix Établissement et transfert de ferme La Coop fédérée en 2016. La Ferme Le Petit mas a fait sa place depuis grâce à ses produits à base de fleurs d’ail en plus d’avoir procédé à une relève semi-apparentée.

Les critères du concours réunissent les progrès accomplis dans la carrière agricole, la conservation du sol, de l’eau et de l’énergie, l’historique de la production et les apports communautaires.

Le nom des finalistes sera connu à la fin août, soit le 30 août au CentreExpo Cogeco de Drummondville. Ils seront par la suite invités à la finale nationale qui aura lieu du 29 novembre au 3 décembre à Penticton en Colombie-Britannique.

Le titre national de 2016 a désigné deux gagnants, dont les finalistes du Québec, Célia Neault et Dominique Drapeau de la Ferme Drapeau et Bélanger, de Sainte-Françoise. L’entreprise se spécialise en production laitière et en grandes cultures. Les autres récipiendaires sont Andrew & Jennifer Lovell de Keswick Ridge au Nouveau-Brunswick. Ils sont les propriétaires d’un verger et offrent des services de construction de clôtures et de treillis, ainsi que des activités à la ferme.

Sylvain Gascon et France Brunet, agriculteurs à la retraite et anciens gagnants du concours des Jeunes agriculteurs d’élite (JAÉ) du Québec, ont reçu pour leur part le prix W.R. Motherwell 2016. Le prix est remis au nom des anciens lauréats des JAÉ dans l’ensemble du Canada, à une personne ou à un couple qui a fait preuve de leadership et de dévouement tant envers le concours des JAÉ que l’agriculture canadienne.