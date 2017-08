Véronique Bouchard et François Handfield de la Ferme aux petits oignons, située à Mont-Tremblant, ont été choisis comme grand gagnant du concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada, section Québec. Les producteurs maraîchers bio iront donc défendre leur titre lors de la finale nationale qui aura lieu du 29 novembre au 3 décembre à Penticton en Colombie-Britannique.

Le nom des gagnants a été dévoilé le 30 août au CentreExpo Cogeco de Drummondville.

Les autres finalistes étaient Jacques Cloutier et Julie Bourdeau de la Ferme Amico de Lévis (production œufs de consommation) et Marie-Pierre Dubeau et Sébastien Grandmont de la Ferme Le Petit Mas, de Martinville (production ail et fleurs d’ail).

Chacun des finalistes s’était déjà fait connaître auparavant. La Ferme aux petits oignons a remporté de nombreuses distinctions depuis 2009, dont le Prix de la relève agricole du MAPAQ en 2015. La Ferme Amico a obtenu le Prix Établissement et transfert de ferme La Coop fédérée en 2016. La Ferme Le Petit mas a fait sa place depuis grâce à ses produits à base de fleurs d’ail en plus d’avoir procédé à une relève semi-apparentée.

Les critères du concours réunissent les progrès accomplis dans la carrière agricole, la conservation du sol, de l’eau et de l’énergie, l’historique de la production et les apports communautaires.

Le concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada a récompensé l’an dernier les gagnants de la section Québec, Célia Neault et Dominique Drapeau de la Ferme Drapeau et Bélanger, de Sainte-Françoise, spécialisée en production laitière et en grandes cultures.