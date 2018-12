Les gagnants de l’édition 2018 du Concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada

Le Concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada a dévoilé le nom des gagnants pour l’édition 2018, lors de l’événement annuel clôturant qui a eu lieu cette année à Winnipeg. Craig & Jinel Ference de Double F Farms en Alberta et Jordan & Alex McKay de Willow Tree Farms en Ontario ont été choisis comme lauréats nationaux parmi les sept concurrents en lice cette année.

Craig & Jinel Ference ont débuté en cultivant un champ de blé en 1985 qui s’est transformé en un troupeau de 4 000 vaches, un parc d’engraissement de 8 000 têtes avec 13 800 acres de culture et 41 000 acres de pâturage. L’objectif des Ference est de «travailler plus intelligemment et de faire plus avec moins». Ils estiment que la diversité dans de nombreux secteurs de l’agriculture est importante pour leur réussite et pour la planification de leur relève. Ils travaillent pour améliorer la matière organique car ils veulent améliorer les terres qu’ils vont transmettre à la prochaine génération. Les Ference estiment que l’intégration du maïs dans leur exploitation est l’une de ses plus grandes réussites. Compte tenu de la taille de leurs opérations, les employés sont des éléments clés. Craig & Jinel ont donc sécurisé leurs employés par le biais du programme des travailleurs étrangers, qui est enrichissant, mais non sans une longue courbe d’apprentissage.

Ce qui a commencé comme une laiterie est maintenant devenu une ferme à intégration verticale qui se concentre sur les aliments frais locaux. En 2016, Willow Tree Farm Inc. a ouvert un marché de 3 300 pieds carrés, ouvert toute l’année, avec boucherie et cuisine commerciale. L’objectif de la ferme est de créer une expérience unique en son genre pour les clients, tout en utilisant au mieux les produits qu’elle fabrique. Jordan McKay se concentre sur la “le portrait général” qui comprend les flux de trésorerie, les bénéfices, la croissance et le personnel. La passion d’Alex pour l’agriculture durable a permis d’augmenter la superficie de la ferme à 250 hectares, qui emploie plus de 35 personnes, qui travaillent dans 35 cultures de cueillette à la main, 65 moutons et 102 vaches. Les frères McKay, avec l’aide de leurs conjoints, Alyson et Kelty, changent constamment leurs manières de faire parce qu’ils croient que c’est la nature de leur travail.

Franck Groeneweg, premier vice-président du Programme canadien pour les jeunes agriculteurs exceptionnels, a déclaré à propos des deux lauréats: «Alex et Jordan, ainsi que leurs familles, ont su exploiter leurs compétences complémentaires pour aboutir à un multiplicateur rarement vu. L’exemple des Ference illustre bien la manière dont les valeurs familiales antérieures continuent de développer une culture de l’excellence et de saisir des opportunités que peu d’autres oseraient entreprendre. »

Voici la liste des autres concurrents:

Tyler McNaughton et Sacha Bentall- Cutter Ranch, de Fort Steele, Colombie-Britannique

Jordan & Jennifer Lindgren- Lindgren Farms, de Norquay, Saskatchewan

Brooks & Jen White- Borderland Agriculture, de Pierson, Manitoba

Philippe Laurendeau & Kristina Roarke- La Ferme L’Authentic, de Warwick, Québec

Robert Anderson et Jill Ebbett- Calvin D Anderson & Son Ltd, de Glassville, Nouveau-Brunswick