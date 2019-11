John Deere dévoile son Joker

Dans son kiosque, John Deere a montré sa vision de l’agriculture dévoilant ses concepts futuristes et novateurs, dont celui du tracteur Joker. Il s’agit d’un tracteur concept 100 % électrique de 500 KW de puissance, le tout alimenté par batterie. Le centre de gravité bas du tracteur lui permet d’avoir seulement deux chenilles de traction. Il intègre une technologie de guidage et de pilotage autonome. On retrouvait aussi sous ce pavillon, un pulvérisateur chenillé robotique d’une capacité de 560 litres. Une autre grande nouveauté a été le dévoilement d’un drone pulvérisateur signé Volocopter et John Deere. Ce dernier, le VoloDrone, est un drone d’une envergure de 9,2 m équipé de 18 rotors. Ses batteries amovibles lui offrent un temps de vol de 30 minutes en mode autonome selon un circuit défini ou piloté à distance. Le drone est doté d’un système de fixation de charge lui permettant d’emporter jusqu’à 200 kg. L’engin volant est capable de traiter jusqu’à 6 ha/heure, à basse altitude et sur n’importe quel type de terrain grâce à ses rampes de pulvérisation John Deere.