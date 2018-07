La Coop fédérée et Maizex Seeds s’associent

La Coop fédérée a conclu une entente de partenariat avec Maizex Seeds afin de créer une coentreprise. Maizex Seeds commercialise depuis Tilbury en Ontario des semences de maïs et de soya. Les détails financiers de l’entente n’ont pas été rendu publics.

Les deux sociétés souhaitent avec cette coentreprise consolider leur présence au pays, développer des synergies entre leurs activités respectives, en plus de « se positionner à titre de semencier appartenant à 100 % aux producteurs agricoles canadiens », peut-on lire dans le communiqué de presse. Cette annonce survient alors que la dernière méga fusion dans le domaine agrochimique, Bayer et BASF, vient d’avoir les autorisations nécessaires pour aller de l’avant.

Des synergies sont souhaitées ainsi qu’une plus grande force de vente puisque Maizex Seed produit et vend des semences de maïs et de soya alors que La Coop fédérée produit et vend des semences de maïs, de soya, de céréales et de fourrage par l’entremise de sa bannière Élite. Une stratégie d développement des marchés sera d’ailleurs élaborée au cours des prochains mois.

L’entente est vue comme naturelle puisque Maizex est la propriété de producteurs agricoles et souhaite tout comme La Coop investir dans l’industrie des semences, indique Dave Baute, président et chef de la direction de Maizex Seeds.

« Alors que l’industrie de la distribution des semences et du grain devient chaque jour de plus en plus concurrentielle, il nous fait plaisir d’investir et d’accroître notre présence en Ontario et sur le marché canadien », a avancé Ghislain Gervais président de La Coop fédérée. « Ce partenariat permettra de gagner en efficacité et surtout d’améliorer l’offre en matière de semences pour tous les producteurs agricoles du Canada. »

Sébastien Léveillé, vice-président exécutif de la Division agricole de La Coop fédérée a ajouté qu’il était « important pour les producteurs agricoles du pays d’avoir accès à un vaste éventail de semences canadiennes ».