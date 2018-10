La Ferme Jacobs brille à Madison

La Ferme Jacobs a fait tourner les têtes à la dernière édition de la World Dairy Expo de Madison au Wisconsin. La ferme québécoise est en effet repartie avec plusieurs prix prestigieux, dont celui de Grande Championne Suprême de réserve pour Jacobs Lauthority Loana. La Holstein avait balayé plus tôt la compétition en remportant le prix de Grande Championne Holstein et Championne senior dans la catégorie des six ans et plus . Elle a également reçu le trophée Allen Hetts et le prix du meilleur pis, accompagné d’une bourse de 1000$.

Une autre vache de la Ferme Jacobs s’est distinguée, soit Erbacres Snapple Shakira-ET, qui a terminée Championne intermédiairechez les Holstein. Shakira-ET est également la propriété de Ty-D Holsteins, Kilian Theraulaz, Ferme Antelimarck et C & F Jacobs de Cap-Santé.

Tous ces prix ainsi que plusieurs autres ont permis à la Ferme Jacobs de repartir avec la bannière de Premier éleveur de la World Dairy Expo. MilkSource Genetics a pour sa part obtenu le titre de Premier exposant.

Le premier prix a quant à lui fait histoire de cette édition 2018 de la World Dairy Expo puisque pour seulement la deuxième fois en 52 ans, le grand prix a été remis à une vache qui a remporté à la fois les honneurs chez les juniors et les seniors. Il s’agit de Cutting Edge T Delilah, une Suisse brune, exposée par Kyle Barton de Copake dans l’État de New York.

Chez les Holsteins, la Championne de réserve était Weeks Dundee Anika, exposée par MilkSource Genetics. Du côté des génisses, Garay Doorman Blind Date, exposée par Jm Valley, Fortale et JP Proulx, d’Amqui, Québec, a été désignée Championne junior de réserve d’automne. Bradel Goldwyn a quant a lui obtenu le titre de Premier taureau pour une dixième année.