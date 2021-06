Le magazine de juin du Bulletin est prêt!

Bien qu’ils cultivent dans une zone de 2500 UTM, Pascal et Patrick Juneau préfèrent les céréales au maïs-grain. Et leur céréale préférée, c’est l’avoine! Pour plusieurs producteurs, l’avoine constitue un dernier recours. La céréale qu’on réserve aux mauvaises terres… Or, en 2020, les deux associés lui ont dédié 95% de leurs 365 hectares consacrés aux petits grains.

La matière organique du sol, c’est un vieux sujet sur lequel on jette un regard nouveau. Cela n’est pas étranger au fait qu’on porte de plus en plus attention à la santé de nos sols. Cet intérêt renouvelé pour la matière organique du sol est stimulé aussi par la question du stockage du carbone. Pour hausser la matière organique du sol, les deux mots clés sont résidus et racines.

Les producteurs agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont choisi d’assurer la pérennité de leur agriculture avec la mise sur pied du Pacte agricole durable Nutrinor. La démarche est volontaire et adaptée à la réalité des entreprises agricoles. Actuellement, 84 membres de la coopérative ont signé le Pacte agricole durable Nutrinor. Des producteurs laitiers nous en parlent.

Avec les entreprises qui grossissent, les terres pour épandre le fumier sont de plus en plus éloignées du site d’élevage. Quelles sont les options qui s’offrent aux producteurs qui doivent transporter leur fumier sur des distances de plus en plus grandes?

Au Québec, nous tenons souvent l’eau pour acquise parce que nous en avons en quantité. Mais ce n’est pas toujours le cas dans les porcheries. Les périodes de pointes et l’été sont particulièrement à surveiller. Le Bulletin des agriculteurs a discuté de l’enjeu avec les producteurs porcins Josée Cadieux et Yannick Plamondon des Élevages Prince.

