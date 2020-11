Le magazine du Bulletin de novembre est prêt

Depuis quelques années, les superficies récoltées en soya et en maïs sont au coude-à-coude chez Sylvain Raynault de la Ferme Bonneterre de Saint-Paul dans la région de Lanaudière. Le producteur nous dévoile les petits détails qui font les grandes différences dans ses champs de soya.

Le producteur laitier Yvan Bastien de la Ferme Géobastien, de Sainte-Anne-des-Plaines, croyait qu’il faisait bien les choses en matière d’alimentation, mais il ne savait pas à quel point. Un jour, , il a appris que les acides gras qu’on appelle « de novo », sont plus nombreux chez lui que la moyenne québécoise.

Un, deux, trois, quatre… Rien de plus ennuyant et endormant que de compter des cochons. Et quand on en a plusieurs centaines, voire même des milliers, c’est facile de se tromper. Les cochons peuvent dorénavant être comptés par un outil informatique pour une plus grande précision.

Si elle était une athlète, Agri-Marché aurait plusieurs médailles olympiques à son actif. Cette entreprise performe si bien qu’elle figure parmi les sociétés les mieux gérées au pays depuis sept ans. Patrice Brochu, président directeur général de l’entreprise, partage les clés de cette réussite.

La lutte aux mauvaises herbes et la gestion de la résistance sont en tête de liste pour le soya OGM. La demande pour le soya d’alimentation humaine demeure élevée. Découvrez un aperçu des nouveaux cultivars disponibles pour la prochaine saison dans le Guide soya 2021.

